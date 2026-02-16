◆練習試合 巨人２―４広島（１５日・那覇）

ドラ１・竹丸に負けじと、ルーキーたちが存在感を発揮した。巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝は広島との練習試合に「２番・右翼」で出場し、打っては５打席で３四球を選び、守ってもレーザービームを披露するなど攻守にアピールした。

見せ場だった。皆川が思い切り右腕を振った。１―１で迎えた７回、無死満塁となって４番手の松浦が平川に一、二塁間を破る右前安打を許した。素早く前進して捕球し、本塁へ返球。一挙に本塁を狙った二塁走者・佐藤啓が滑り込む前にすでに、ワンバウンドで捕手・岸田のミットに収まった。「いい球がいってよかったです」。ポーカーフェースのルーキーは控えめに白い歯を見せた。

群馬・前橋育英時代には投手で１４７キロも計測したという強肩の持ち主。初めての対外試合にも「緊張はしましたけど、試合に入ったら結構『ガッ』て入れるタイプ」と自己分析。中大の大先輩・亀井外野守備走塁コーチをほうふつとさせるレーザービームを披露した。

守備だけではない。この日５打席に立ち、３つ四球を選んだ。「１打席目とかは結構甘い球が来たと思うんですけど、それを１球で仕留めきれなかった」と振り返ったが「（プロは）ストライクゾーンがしっかりしている。ここがボールなんだな、ここがストライクなんだなというのを感じながら立てた打席が多かった」と収穫を得た。阿部監督も「打席での落ち着きだったり、そういうのは素晴らしく見えました。まだ打席を重ねていくんでしょうから、これからですね」と評価した。

キャンプインから２週間が経過し、周囲と打ち解け始めている。宮崎では亀井コーチが主催した外野手会に、丸、松本、キャベッジらとともに参加。「野球のことも、野球以外のことも話しました。いい、充実した会でした」。クールガイだが、柔らかい表情を見せる場面も増えている。

外野手争いは激化中。「即戦力として選ばれた新人なので、ここで結果にこだわらないと１軍、レギュラーとして出られない。開幕１軍という目標を持って入ってきたからには、こういう場でしっかりアピールしていきたい」。初々しく、ハツラツとしたプレーで確かな存在感を証明した。（臼井 恭香）