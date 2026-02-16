侍の“スーパーアナリスト”がチームを動かした。第２クール初日（１７日）のミーティングは、早くもＷＢＣ１次ラウンドを想定した作戦会議を兼ねることになった。きっかけはアドバイザーのダルビッシュの「提案」だといい、井端監督は「韓国、台湾とか予選の相手選手を想定してこれからやる。（データは）一気に言うより、今のうちからなら余裕が出る」と説明。ダルは「準備を早くした方がいい。今から洗い出した上で練習し、コーチも知っている時間が長い方がいい」と真意を明かした。

侍ジャパンはオーストラリア、韓国、台湾、チェコと同組。前回覇者ながら決勝ラウンドに向け、気が抜けない戦いが続く。今大会はメジャー主流のピッチクロック、ピッチコムが初導入され、日本選手は不慣れな環境下なだけに、メジャー１５年目の右腕は「時間がゆっくり使えないから、しっかり情報を整理してる方が効率よく使える」と、早期準備の重要性を説いた。

“ダル塾”も連日の開講だ。ブルペンでは、宮城や隅田、北山ら若手の投球にフィードバックするように身ぶり手ぶりで指導。最年少２３歳の高橋宏も、現役でリハビリ中ながら献身的に動く３９歳に「本当にすごすぎる。人としていい人すぎますし、聞いたらいろんなものを教えてくれる。毎日すごいなと思う」と感謝しきりだった。

今後の帯同について、存在感の大きいアドバイザーは「今のところ２０日（まで）か、２４日かどっちか」だという。時間に限りがある中、ダルの提案で準備のスピードを加速させた侍。限られた時間を濃密に過ごす。（竹内 夏紀）