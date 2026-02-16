◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）組は５９・６２点だった。２度の転倒が得点に響いた。演技後、長岡の目に涙が浮かんだ。

森口は「２人でつかみとった五輪だからミスしても立ち上がって、２人で乗り越えた先に観客のみなさんも勢いをつけてくださった。今まで聞いたことのない歓声で。この五輪が特別なものになった。もちろん悔しさも２人の中にあるが、幸せな気持ちもある。みなさんのおかげで、たくさんの方の気持ちを感じながら滑れた。幸せだった」と振り返った。

結成３季目の「ゆなすみ」ペアが五輪デビューを果たした。昨年９月、五輪最終予選（北京）で３位に滑り込み、日本として２枠目の五輪出場枠を獲得。優勝候補の三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組とともに、日本フィギュアで初めて複数ペアの五輪出場を果たした。夢舞台へ、長岡は１４日に「プレッシャーに勝つだけの練習をしてきたと自分たちを信じて、いい演技ができたら」と意気込みを語っていた。

昨季は世界選手権（米ボストン）はでＳＰ２２位となり、フリーに進めず。失望のあまり、長岡が最終予選に向け「私が何も変わっていなかったら、辞める！」と宣言したほどだった。気持ちをかき立てるべく、森口も「よし、それでいこう！」と呼応。２人で覚悟を決め、五輪切符をつかんでいた。飛躍の今季は、グランプリシリーズで２戦連続の４位。昨年１２月の全日本選手権では世界選手権３位相当（ＩＳＵ非公認）の２１５・３０点をマークするなど、メキメキと力をつけてきた。

２２年北京五輪では、先輩の「りくりゅう」が日本勢初入賞の７位。今大会は、優勝候補の三浦、木原組とともに挑む。