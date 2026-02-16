「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）

阪神の才木浩人投手（２７）が磁気健康ギア「Ｃｏｌａｎｔｏｔｔｅ（コラントッテ）」の製造・販売元である「株式会社コラントッテ」とアドバイザリー契約を結んだことが１５日、分かった。現在開催中のミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝も契約を結ぶ同メーカー。新たな味方を武器にコンディションを整え、今季も躍動する。

以前から「コラントッテ」の磁気ネックレスを使用していた才木。首、肩の血行を良くし、筋肉のコリをほぐす効果があるもので「見た目もかっこいいですしね」とデザインも気に入り愛用してきた。

今回、アドバイザリー契約を結び、さらに新たなアイテムを手に入れた。運動時に着用するスパッツ。加えて睡眠時に着用するリカバリーウエアだ。磁気ネックレス同様、血流を良くし疲労をためない効果がある。

リカバリーについては、特に右腕が気にかけてきた部分。１軍で実績を積むにつれて、意識は高まっていった。「どう疲労をとるのか。いい睡眠をとるにはどうすればいいか、結構考えてるんで。血流は良くなるし（コンディショニングには）つながってくると思います」

１年間先発ローテーションを守り続けるため、コンディションを整えるのは必須。そこで睡眠には特に気を使ってきた。時間の確保はもちろん、質も大事にする。そのために着るものも意識していた。

ウエアは半袖、長袖タイプがそれぞれ提供された。春先や夏場とシーズン中は、睡眠時の室温にも神経を使うため、選手にとってはありがたい仕様だ。「季節に応じて使っていきたいです」と語った。

大活躍中のトップアスリートたちも愛用している。現在開催中のミラノ・コルティナ五輪、男子フィギュアスケート団体で金メダルに輝いたアメリカのイリア・マリニン。同じく日本代表として団体、個人で銀メダルを獲得した鍵山優真。さらには、お正月の風物詩・箱根駅伝で総合３連覇中の青山学院大陸上部などが支えられている。「大人気ですもんね」と右腕も影響力の高さを感じていた。

３年連続の２桁勝利を目指すシーズンを前に、新たな武器を手にした才木。「（同メーカーと契約するアスリートと）一緒に頑張っていきたいと思います」。今季も１年間、先発ローテーションの柱として、セ界を圧倒する。

◆コラントッテ主な契約選手 阪神・梅野隆太郎、巨人・甲斐拓也、ソフトバンク・周東佑京、ヤクルト・奥川恭伸、長岡秀樹、オリックス・山崎颯一郎、中日・岡林勇希、バレーボール男子日本代表・石川祐希、バスケットボール男子Ｂリーグ千葉ジェッツ・渡辺雄太、卓球女子・伊藤美誠、男子フィギュアスケート・宇野昌磨、鍵山優真、イリア・マリニン、三浦佳生、男子スキージャンプ・葛西紀明