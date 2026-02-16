「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場し、１４位だった。

１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。伊藤は１１９・５メートルを飛び、飛型点を含めて８位につけた。２回目は１１７メートル５０と距離が伸びなかった。得点を確認すると、中継カメラに向かって「ありがとうございました」と言葉を発した。

試合後、伊藤は「４度も挑戦させていただいて、メダル取ることはできなかったが、経験と携わってくれた方々の全てが、金メダル以上に大切なものと感じた。幼い頃からの夢だったオリンピックで金メダルを取るということは達成できた。今までのオリンピックで空が一番綺麗に見えました」とうなずいた。

両親がスキー選手で、４歳で競技を始めた。故郷・下川町からの応援に涙があふれ、「皆さんオレンジのポンチョを着て、ジャンプ台や、飛んだ後も見えますし、家族も全員来ていて、うちはスキー選手、全員一度はオリンピックを目指していた。最後に家族全員でくることができて幸せでした」と語った。

高梨沙羅とともに４大会連続の大舞台。女子チームの先頭に立ち、精神的支柱としても日本チームを引っ張ってきた。「日本のチーム力を上げたいと思っていた。こうして日本チームがメダルラッシュで、男女ともにいい雰囲気だったのは世界にアピールできたのではないかと思います」と充実した表情だった。

今後については「今は終わったばかりなので、自分の気持ちの整理をして、これからの４年もそうですが、今までの４大会のオリンピックに先輩たちのおかげで出させてもらったことと経験に感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。

◆伊藤有希（いとう・ゆき）１９９４年５月１０日、北海道上川郡下川町出身。４歳でスキーを始め、２０１１年コンチネンタルカップで国際大会初優勝。五輪は１４年ソチで７位、１８年平昌で９位、２２年北京は個人１３位、混合団体４位。Ｗ杯通算９勝。土屋ホーム所属。身長１６１センチ。