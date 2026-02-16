◇練習試合 広島4―2巨人（2026年2月15日 那覇）

広島のドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）が巨人との練習試合でマルチ安打を放ち、鮮烈な対外試合デビューを飾った。今春初の対外試合に5回の守備から遊撃手として出場。7回1死一、二塁で迎えた1打席目、松浦の初球の直球にバットを折られながら左前に落とす。9回1死無走者では北浦のカットボールを叩いて中前に運び、2打数2安打とした。「なんで打てたんかな…と驚いています」。新人の高校生では、12球団一番乗りで1軍の対外試合初安打を放った。

今春は2軍スタートも、日南1次キャンプで出場した1軍紅白戦で2安打を放って昇格を認められた。正遊撃手候補の矢野を降格させてまで出場機会を与える新井監督は「大したもの」と称えた。

高校は今年で創部7年目の新鋭校。2打席目には初めて150キロ超の直球を見た。それでも「速いとは感じなかった」と言う。1月に秋山から「速い球のマシン打撃を続けるように」と助言され、その打撃練習を毎日繰り返してきたからだ。天性のセンスだけではない。努力で輝いている。 （河合 洋介）