◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 フィギュアスケート ペアSP（2026年2月15日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペアショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われ、「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が出場した。

五輪初出場のペアは7番滑走で登場。トリプルループやスロートリプルサルコーで着氷ミスがあったが、息の合ったスケーティングを披露し、会場を沸かせた。

ただ、長岡の自身のジャンプ失敗を悔やんでいるようで、演技後には硬い表情だった。そんな長岡の顔に森口が手を添えて笑顔を見せた。キスアンドクライでも笑顔がなく、59.62点のスコアにはぼう然とした表情で見つめた。

愛称“ゆなすみ”の2人。2023年4月、村上遥奈とのペアを解消した森口は新たなパートナーを探し、トライアウトに参加した。そこで出会ったのが長岡。「リフトが上手で、笑顔がきれいな子だなと。スロージャンプも初めてとは思えないぐらい上手で“凄い”というのが第一印象だった」という。

一方の長岡も、既にペアとして実績を残していた森口と組む可能性が浮上し、挑戦を決意した。「こんな人と組めるんだったら、組まない以外はない」。シングルからペアに転向するとともに、北海道から京都へ拠点に移すことを決断。日本スケート連盟の関係者らから「君たちなら五輪を目指せるよ」と声を掛けられたことも決め手となった。

結成3季目ながら、今季から師事を仰ぐドミトリー・サビン・コーチのもとで着実に進化。昨年9月の五輪最終予選で日本に初となるペアの2枠目をもたらし、その後に五輪代表の座も勝ち取った。初の大舞台。「自分たちを信じて滑りたい」と長岡が言えば、森口も「4年に一度の舞台。心を込めて滑れたら」と意気込んできた。