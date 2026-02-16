ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、注目されたフリーアナウンサーの石井亮次（48）が敗退した。

アナウンサーらしくマイク一本の漫談スタイルで勝負。野球中継で風景描写を語り過ぎるあまり第1球が実況できなかった若手時代の失敗などで笑いを誘った。終盤には決勝を放送するカンテレで自身がMCを務める番組もアピール。「こちらもぜひ見ていただきたい」とアナウンサーとしての仕事も忘れなかった。

YouTubeチャンネルで爆笑問題の太田光（60）に勧められ出場を決意。昨春からネタを作り始め、大会に臨んだ。先月29日に準決勝進出が決まってからも「いろんな方からアドバイスをいただきます！」と多忙を極めながらネタを磨き上げてきた。

《決勝進出はドンデコルテ渡辺銀次ら9人》決勝には昨年M―1グランプリ準優勝の「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）、「トンツカタン」のお抹茶（36）ら9人が進出した。

渡辺は同期で8回目の決勝に進んだルシファー吉岡（46）に対抗心。「さっき同期というのを知った。ずっと見上げた存在。（勝って）ルシファー君と呼べるようになりたい」と必勝を誓った。他に真輝志（31）、九条ジョー（年齢非公表）、「さすらいラビー」中田和伸（34）、今井らいぱち（38）、「ななまがり」初瀬悠太（39）、しんや（35）も勝ち上がった。決勝は3月21日に行われる。