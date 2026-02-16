医師や看護師による患者へのわいせつ行為が絶えない。

被害者には未成年者も含まれている。

体を触る行為などは、診察と区別がつきにくいため、被害を認識しづらい面もある。実態を詳しく調べ、性加害をなくすための取り組みを強化しなければならない。

不同意わいせつ罪などで逮捕、起訴される医師や看護師は、診察や検査、看護を装って患者の体を触るほか、盗撮するケースが目立つ。１人が複数の患者にわいせつな行為をした例もある。

静岡地裁浜松支部で昨年、懲役７年６月の実刑判決を受けた小児科医は、５年半の間に女児ら１０人の体を撮影し、うち４人にわいせつな行為をしていた。

被害を受けた女児らは法廷で、「治療のためだと信じて我慢していた」「病院や医師に恐怖を感じ、人を信じられなくなった」などと訴えた。患者の信頼を逆手に取った許し難い犯罪である。女児を深く傷つけた責任は重大だ。

わいせつ事件で免許取り消しなどの処分を受けた医師と歯科医師は、この３年間に全国で７６人に上る。ただ、子供の場合は被害を自覚できなかったり、言い出せなかったりするケースもある。

また、性犯罪の被害者は、事件が表沙汰になることを恐れ、加害者側が求める示談に応じることも少なくない。表面化していない被害も多いのではないか。

こども家庭庁は、医療機関を対象に、子供の性被害の調査を始めた。性被害者の支援団体から聞き取りを行うほか、５０００の医療機関に調査票を送り、性加害がないかどうか確認するという。

まずは実態を明らかにし、被害を早急に食い止めなければならない。各医療機関で行っている防止対策についても調べ、互いに共有することが必要だ。

診察や検査の際、医師と患者が２人きりにならないように第三者の立ち会いを徹底する、といった方法などは有効だろう。

学校や保育所などで子供と関わる仕事に就く人については、雇用主が性犯罪歴を確認する新制度「日本版ＤＢＳ」が１２月から始まる。しかし、医療機関は、子供と接しない医師や看護師も多いとして、対象から外れている。

医師は患者を救うのが仕事だ。病気を患っている人に性的暴行を加え、さらに苦しめるなど言語道断である。大学の医学部で、高い職業倫理を身につけさせる教育プログラムを強化するなど、医師の質の向上に努めてほしい。