中国、韓国勢に押され続けてきた日本の造船業界が、反転攻勢を図れるか。

技術革新で対抗し、造船大国復活への道筋を描かねばならない。

高市首相は「責任ある積極財政」の下、戦略的な危機管理投資を進めていく方針で、造船を主要分野の一つと位置づけている。

政府は昨年末、造船業の再生に向けて、２０３５年までの工程表を策定した。年間の船舶建造量を２４年から倍増させ、１８００万総トンに引き上げる目標を掲げた。

国が３５００億円規模の基金を設け、官民で計１兆円の投資を進める。造船会社を１〜３グループに再編することも求めた。

四方を海に囲まれる日本では、貿易の９９・６％を海運が占め、エネルギーや食料など国民生活を支えるインフラとなっている。

海上輸送を担う船舶の建造力を強化し、有事の際にも支障が出ないようにすることは、経済安全保障の観点から極めて重要だ。

だが、日本の造船業の競争力低下は深刻である。建造能力は国内船主の需要すら賄えていない。

日本は１９９０年代初めまでは建造量シェアが世界で約５割を占める造船大国だった。しかし、安い人件費や国の支援で競争力を高めた中韓勢に押されて、２０１１年にシェアが２割を切った。

近年も下げ止まらず、日本のシェアが１割強に沈む一方で、中国は５割を超えている。

現状を踏まえれば、目標達成のハードルは高い。まずは生産性の向上が不可欠だ。２６〜２８年にロボットや人工知能（ＡＩ）など先端技術を活用し、生産現場の自動化や省人化を進めるという。

人件費が高い日本にとって、技術革新が成否を握るだろう。

設備の更新も欠かせない。２９〜３１年にドックやクレーンなど施設の新設や拡大を進めた上で、３２〜３４年から稼働させ、生産の拡大を図っていく計画だ。新たな基金を有効に活用してもらいたい。

再編策の一環として、最大手の今治造船は２位のジャパンマリンユナイテッドを子会社化した。建造量は世界４位の規模となる。環境性能が高い次世代燃料船の技術などを生かすことが大切だ。

造船は、日米関税交渉で合意した対米投資計画に盛り込まれた協力分野の一つでもある。米国のトランプ政権は、衰退した米造船業の振興を目指している。

造船能力は、艦船など海上防衛力の根幹に関わるものだ。日米同盟を強化する上でも、連携して造船業の強化策を練ってほしい。