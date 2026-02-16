¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¤Ö¤ê¡Öºä¤¬¤¤Ä¤¤¡×¡Ö½ÂÃ«¤Ï¿Í¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é²ó¤³¤½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÁö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢£²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¼ÂÀï¸þ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿°ìÊý¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡£½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥±¥í¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÊø¤ì¤Ê¤¤Å´²¾ÌÌ¤Ö¤ê¤Ï»äÀ¸³è¤âÆ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÃÝ´Ý¤ÏµÞºä¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÎÀ¤«¤é¤Î³°½Ð¤â¡Öºä¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¹ø¤¬½Å¤¤¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£ÆüÍÑÉÊ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÄ´Ã£¤·¡¢Æ±´ü¤ÎÁª¼ê¤â¡ÖËÜÅö¤ËÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë»¶È±¤Î¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÀ¤«¤éÌó£³£°Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤ë½ÂÃ«¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ø°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æ±´ü¤Ë¤è¤ë¤ÈÃÝ´Ý¤Ï¡Ö½ÂÃ«¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤È¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ö·ë¶É£±¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÃÝ´ÝËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿»äÀ¸³è¤Ï¿çÌ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤ÎµÙÍÜÆü¤Ï¡Ö£±ÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¡£²ÆìÆþ¤ê¤·¤¿Æü¤â¡Ö²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¤Æ£²¡Á£³»þ´Ö¿²¤Æ¡¢Í¼¿©¸å¤Ï¸á¸å£±£°»þ¤Ë½¢¿²¡£·ë¶É£±£°»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èà¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¾õÂÖá¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤â½ÐÌµÀº¤À¤Ã¤¿¡£±óÀ¬Àè¤Ê¤É¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£²¬ËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅÁÅýµåÃÄ¤Î¡Ö¥É¥é£±¡×¤Î´ÇÈÄ¤È½Å°µ¤òÇØÉé¤¦ÃÝ´Ý¤À¤¬¡¢£±¿Í¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤¹à¤ª¤¦¤Á»þ´Öá¤¬½¼ÅÅ¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£