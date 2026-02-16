大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第14節が14日（土）と15日（日）に行われた。

リーグ戦8連勝と勢いに乗る2位の大阪ブルテオンは、ホームで5位の広島サンダーズと対戦。GAME1では、クーパー・ロビンソンや新井雄大にトスを集めた広島TH。40本中23本を決めて決定率57.5%という数字を残したロビンソンの活躍や、西本圭吾に代わって入った樋口裕希のブロックも生まれ、フルセットの大死闘で勝利を収めた。それでもGAME2では強さを見せた大阪Ｂがセットカウント3-1で勝利し、1勝1敗という結果に終わった。

©SV.LEAGUE

25連勝と連勝が止まらない首位のサントリーサンバーズ大阪は最下位のVC長野トライデンツと対戦。『SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”』として行われた試合でホームのサントリーはピンクのユニフォームを着用。デアルマス アラインらの決定率の高いスパイクが光り、2試合連続のストレート勝ちを収めている。

チャンピオンシップ進出圏内の6位でこれ以上順位を落とせない東京グレートベアーズは、有明コロシアムで3位のジェイテクトSTINGS愛知と対戦した。GAME1はSTINGS愛知のトリー・デファルコや藤中謙也らに苦戦し敗れるも、GAME2は修正しストレート勝利。上位相手に1勝1敗とした。

©SV.LEAGUE

第13節で連勝し順位を一つ上げた7位の東レアローズ静岡だったが、今節は4位のウルフドッグス名古屋にホームで2連敗。セットを1つも奪うことができず完敗を喫した。

©SV.LEAGUE

8位の日本製鉄堺ブレイザーズと9位のヴォレアス北海道の下位に沈むチーム同士の対決は、ホームでの勝利を飾りたい日鉄堺BZがGAME1は先取するも、GAME2はアウェーのヴォレアスが勝利し、星を分け合った。

©SV.LEAGUE

次のSVリーグ男子は、後ろ倒しになっていた、第6節の東京GB vs 東レ静岡、第9節のヴォレアス vs 広島THの2カードが、21日（土）と22日（日）に行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第14節 GAME1結果



大阪ブルテオン 2―3 広島サンダーズ

（25-22、22-25、28-26、27-29、20-22）



サントリーサンバーズ大阪 3―0 VC長野トライデンツ

（25-12、25-15、25-19）



東京グレートベアーズ 1―3 ジェイテクトSTINGS愛知

（23-25、19-25、25-18、17-25）



東レアローズ静岡 0―3 ウルフドッグス名古屋

（17-25、19-25、19-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3―1 ヴォレアス北海道

（25-27、25-19、25-22、25-23）





■大同生命SV.LEAGUE MEN 第14節 GAME2結果



大阪ブルテオン 3―1 広島サンダーズ

（25-23、25-16、21-25、25-21）



サントリーサンバーズ大阪 3―0 VC長野トライデンツ

（25-13、25-20、33-31）



東京グレートベアーズ 3―0 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-19、25-20、25-20）



東レアローズ静岡 0―3 ウルフドッグス名古屋

（23-25、20-25、15-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 1―3 ヴォレアス北海道

（22-25、25-16、18-25、23-25）



