「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第2節が15日に行われ、「WEST―A」のJ2新潟は徳島に0―4で完敗し、開幕2連勝はならなかった。前半は5分にFKから失点するなど2点を失い、後半も大事な場面でミスが続いて計4失点。次節は22日に敵地で讃岐と対戦する。

わずか4勝（12分け22敗）でJ1最下位に沈んだ昨季の試合を見ているかのようだった。主導権を握りながらも、大事な場面でミスが出て計4失点。船越優蔵監督は「セットプレー、ミスからのカウンター。一番嫌いな失点の仕方。もう1回、僕自身も気を引き締め直してやらないといけない」と危機感を募らせた。

2失点目が痛かった。前半40分、ビルドアップのパスを自陣で奪われ、守備が寄せきれずにペナルティーエリア外からミドルシュートを決められた。指揮官は「あの距離から決められるというのは去年、痛いほど味わっていると思うけど、もう1回、思い出させられた」と唇をかんだ。

後半も7分にGKバウマンのパスミスから3点目を献上。「後半始まる前には簡単にゴールを許さないと言っていたが、結果的に許してしまったのが勝敗につながった」とDFゲリア。早い時間の失点で、試合の大勢が決し、後半27分にもプレスが緩んだところから4点目を決められた。

悔やまれるのは前半だ。「うまくはまって、前でとれるシーンは多かった」と奥村が言うように、先制された後、ハイプレスで主導権を握り、ボールを奪って敵陣でプレーし続けた。押し込みながら足りなかったのはシュート。初出場した石山は「ボールの動かし方は悪くなかったが、ペナルティーエリア内に入る回数があまりにも少なかった」と言い、相手に脅威を与えられなかったのが結果にもつながった。

船越監督は「ボールを持つだけのサッカーは一番嫌い。まだまだ改善しないといけない」と必死に前を向く。敵地まで駆けつけたサポーターからは選手へ向けて「下を向くな！」と声が飛んだ。明確になった課題をクリアし、一歩ずつ前進していくしかない。（西巻 賢介）