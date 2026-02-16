政府の新たな外交方針となる「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の改定案が判明した。

インド太平洋地域の同志国と経済安全保障分野での連携を強化するなど３本柱を掲げる方針だ。軍事・経済両面で威圧行為を重ねる中国を念頭に、地域内の自律性や強靱（きょうじん）性の向上を図る狙いがある。

複数の政府関係者が明らかにした。ＦＯＩＰは、安倍晋三・元首相が２０１６年に提唱した外交方針で、ルールに基づく国際秩序を構築し、法の支配や航行の自由などを定着させ、地域の安定を図る構想だ。今年は発表から１０年の節目に当たり、高市首相はＦＯＩＰを進化させ、２０日に行われる特別国会での施政方針演説で具体像について言及する方向で検討している。

新たなＦＯＩＰでは、特定国の名指しを避けつつも、中国の軍事力の膨張や経済的威圧など１０年前と様変わりしたインド太平洋地域の安保環境を考慮に入れた。改定案は、〈１〉経済基盤の強化〈２〉課題解決を通じた経済成長〈３〉安全保障面の連携――の３本柱を掲げる方向だ。

経済基盤の強化では、中国がレアアース（希土類）の輸出規制などで経済的威圧を強めていることを踏まえ、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の多角化を進めるなど、同志国間で経済安保協力を進める考えを示す。世論工作の手段になり得る中国製の安価なＡＩ（人工知能）が普及していることを念頭に、同志国とＡＩの共同開発を進める考えも盛り込む。

経済成長では、従来のＦＯＩＰを引き継ぎ、地域内外の連結性の強化や自由貿易の推進といった基本理念を掲げる。トランプ米政権が関税措置などで保護主義的な政策を進めるなか、日英豪など１２か国が参加する「包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）」を進めていく方針も明記する。

安全保障分野では、日米同盟を基軸としつつ、日本のシーレーン（海上交通路）に位置するフィリピンなど東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との連携強化を打ち出す。防衛装備品の輸出拡大のほか、価値観を共有する国に装備品の無償供与などを行う「政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）」を通じた協力を盛り込むことを検討している。