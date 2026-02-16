◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

スノーボード女子スロープスタイルの予選が行われ、初出場の深田茉莉選手が全体7位で決勝に進みました。

深田選手は1回目、ノーミスの演技で71.03点を記録し7位につけると2回目は着地でミスがあり得点を伸ばせず。それでも全体7位で予選通過となりました。

自身の滑りについて、「レールで4方向いれたのがよかったかな」と技の構成を振り返った深田選手。初出場ながら決勝進出を決め、勝負を分けたポイントして「最後まで流しきって。完成度かな」と分析しました。

決勝へ向けては「レールは予選と変わらないトリックで、決勝ではスピンをもうちょっとあげられたらいい」と明かすと、「ビッグエアに足りなかったところ、自分自身を信じて最後まで自信を持って滑り切れればいいなと思います」と決勝へ向け意気込みました。

さらに会場には深田選手の家族が応援に来ており「いきなり今日やることに決まったんで、あんまり会ったりしてないんですけど、急な感じでも見に来てくれるのはすごくうれしいです」と感謝を口にしました。