£Ô£Â£ÓÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡¡¸ÞÎØ¼Â¶·¤Ç¶ÉÆâÉ¾²ÁàµÞ¾å¾ºá¡ÖÌ±Êü¥¢¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¼Â¶·¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤ÎÉ¾²Á¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡¢£Î£È£Ë¤ÈÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ê£Ê£Ã¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Î¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Î»Ð¡¦¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¸ÅÁã¤Î£Î£È£Ë¤Ç¼Â¶·¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤Ä¤Ä¤âÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤ÏÎ©¶µÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¤ËÆþ¶É¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ç¤Î³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ£²£°Ç¯¤Ë£Ô£Â£Ó¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡££Ô£Â£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿£Â¡Ç£ú²Î¾§¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤½¤Î³Î¤«¤Ê¼Â¶·¥¹¥¥ë¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Ô£Â£Ó¶É°÷¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¼Â¶·¤¬Ì±Êü¥¢¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤È¸½¾ì¡¢¶ÉÆâ¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¼Â¶·¤Î´ðÁÃ¤¬£Î£È£Ë»þÂå¤ËÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ËÎ×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®¤¤¤Î¤Ë»î¹ç¤Î¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì±Êü¤Î¶É¥¢¥Ê¤Ç¤ÏÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¨¡¼¥¹¼Â¶·¤À¡¢¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡££²£¸Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Î¼Â¶·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Î¼Â¶·Ê¹¤¤¿¤¯¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸«¤Æ¤ë¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°£²£°£²£µ¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬¡¢º£Âç²ñ¸åÈ¾¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Á¤½¤¦¤À¡£