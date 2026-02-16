ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の第10日となった現地15日、日本勢はフリースタイルスキー男子デュアルモーグルの堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダル、スピードスケート女子500メートルの高木美帆（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。今大会の日本のメダルは17個に。過去最多18個だった2022年北京に、あと「1」と迫った。

日本選手団「TEAM JAPAN」のメダルラッシュが止まらない。堀島、高木が表彰台に上がり、今大会17個に。残り1週間ある中、早くも過去最多18個に王手をかけた。

16日（日本時間17日早朝）には、ジャンプの新種目で2人1組の男子スーパー団体に二階堂蓮と小林陵侑が出陣。フィギュアスケートのペアの三浦璃来・木原龍一組が、フリーに臨む。一気に更新する可能性もある。

ミラノでの日本の金は現時点で3。過去の金最多は自国開催だった1998年長野の5で、海外開催では2018年平昌の4。メダル総数はもちろん、最多金メダルの期待も懸かる。



（THE ANSWER編集部）