◆練習試合 巨人２―４広島（１５日・那覇）

巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日、堂々の対外試合無失点デビューを飾った。広島との練習試合（那覇）に先発し、２回を２安打０封。初回は打者２人にボール先行から安打を許して１死一、二塁の危機を招くも、２回には修正力を発揮。「ストライクでしっかり勝負しよう」とわずか１０球で３者凡退に仕留めて社会人ＮＯ１投手の実力を見せつけた。目標の開幕ローテーション入りへ一歩前進した。

竹丸が投じたボールが、打者から逃げるような軌道を描いて沈んだ。２回１死。相手のドラ３・勝田をスライダーで空振り三振に仕留めると、目深にかぶっていた帽子を少しだけ上げ、小さくうなずいた。宮崎キャンプから試行錯誤してきた変化球の質。「曲がりも精度も比較的良くなった。初回は少しばたついたので良くなかったですけど、結果ゼロで２イニングを終えられたので良かったです」と修正力を光らせた。

大きな拍手に包まれながら、まっさらな土を踏んだ。対外試合初登板。初のマウンドと不慣れな環境もあり、初回はやや乱れた。相手のドラ１・平川に中前、１死後に坂倉にも右前へはじき返され、１死一、二塁とピンチを背負った。いずれもボール先行から許した安打だった。「（走者を）出してしまったものはしょうがない。なんとかゼロでイニングを終えられるようにという思いで投げました」。切り替えて後続を断ち、無失点で切り抜けた。

だが、ドラ１の本領発揮はここからだった。まずはこの回先頭の中村奨を１４５キロ直球で１球で右飛に仕留める。続く勝田は１３０キロの鋭いスライダーで空振り三振斬り。渡辺も左飛に抑え、３者凡退でマウンドを降りた。驚くべきはその修正力だ。「ストライク先行でしっかり勝負していこうと。もう一回、原点に返るような投球ができた」。初回はボール先行の投球だったが、２回は打者３人とも初球ストライク。杉内投手チーフコーチも「初回は緊張感、力みで本来の真っすぐではなかったけども、２イニング目はしっかり立て直した。実戦向きですね」とうなった。

広島で生まれ育った左腕にとって、赤ヘル軍団はゆかりのある存在。中学３年時には、３連覇の熱狂を間近で感じてきた。当時から活躍を見ていたという菊池とも対戦。三ゴロに仕留め「プロ野球選手として対戦できたので良かった。プロになったんだな」と少しだけ感慨に浸った。

上々のスタートを切ったが自己採点は「６０点。カウント不利な場面が多かった。初回ばたついてしまった」と現状に甘んじなかった。阿部監督も「まだまだこれから。イニングを重ねていってどうかを早く見てみたい」と期待を寄せた。暖かい風に吹かれながら、竹丸が底知れぬ可能性を見せつけた。（北村 優衣）

阪神・嶋田スコアラー「違うチームとの初対戦で、無失点に抑えたのは良かった。（スライダーが）きれい」

ヤクルト・渡辺スコアラー「走者を背負った時に球速が上がったり、器用さを感じた。ここから結果を出せれば、もちろんローテにも入ってくる」