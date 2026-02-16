スピードスケート女子団体追い抜きは２大会ぶりの金メダル奪還を目指す。１７日（日本時間１８日）に準決勝、メダルマッチを控える日本。カギを握る４人目の選手として選出されたのが野明花菜（はな、２１）だ。五輪初出場ながら重責を担う教え子に、在籍する立大スケート部スピード部門の久門憲市監督がエールを送った。（取材・構成＝富張 萌黄）

７０年ぶりの吉報を心待ちにしている。立大スケート部の久門監督は、教え子の野明のミラノ五輪出場に「この上ない喜び」と笑みを浮かべ「失うものはないという気概と、これまで積み重ねた自信を胸に挑んでください。日本から見守っています」と熱っぽくエールを送った。立大に在籍した選手として、１９５６年コルティナ・ダンペッツォ大会で冬季五輪日本選手初メダル（銀）のアルペンスキー男子・猪谷（いがや）千春以来となるメダル獲得への挑戦に送り出した。

２０２３年４月、スポーツウエルネス学部に入学した野明が入部時、部員は１人もいなかった。スポーツへの理解を深める目的で、長野から上京。主に大学では陸上トレーニング、長野に戻り元五輪選手の父・弘幸さんのサポートを受けて、スケートに磨きをかけた。練習や遠征で苦労も多かったが、工夫して励む姿に、久門監督は「スケートに真摯（しんし）に向き合い、日々成長する野明さんを見ていて監督として頼もしく思う」と目を細める。

昨季、左足首を骨折した時も印象的だった。「懸命なリハビリの甲斐（かい）もあって、手術後２か月でレースに出た。本人も『早くやりたい』と話していた。バネにして、よくここまでやってくれた」。野明は昨年１１月、米・ソルトレークシティーで行われた今季Ｗ杯初戦の団体追い抜きで自身初の金メダルを獲得。一気に存在感を高め、五輪メンバー入り。「正直びっくりした。いろんないい経験を積んだ」と同監督は話した。

１４日は控えに回ったが、準決勝以降の戦いに備える。３人で滑る団体追い抜きで、主に２番手のポジションを務め、隊列の前方、高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝をプッシュする技術も磨いた。２０１８年平昌五輪以来となる金メダル奪還をかけた戦い。野明が、大学の悲願も背負って初の五輪に挑む。

◆野明 花菜（のあけ・はな）２００４年１１月２８日、長野・下諏訪町生まれ。２１歳。父・弘幸さん、母・三枝さんはスピードスケート選手で五輪出場。３歳から両親の影響でスケートを始める。岡谷南高３年時の全日本ジュニア選手権３０００メートルで優勝。同年立大に進学。２４〜２５年シーズンはジュニアＷ杯で３勝。２５年、女子団体追い抜きでＷ杯優勝。家族は両親と妹２人。