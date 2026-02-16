■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ 女子ラージヒル（日本時間16日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スキージャンプの女子ラージヒルが日本時間16日に行われ、ノーマルヒルの銅メダリスト・丸山希（27、北野建設）が、日本人選手最上位の8位入賞を果たした。4度目となる五輪出場の伊藤有希（31、土屋ホーム）は14位。2018年平昌五輪ノーマルヒル銅メダルの郄梨沙羅（29、クラレ）は16位、勢藤優花（28、オカモトグループ）は15位で、日本勢によるメダル獲得はならなかった。

今大会から新たに採用された女子ラージヒル。47人が出場した1回目に臨んだ丸山は128mのジャンプで7位につけた。郄梨沙羅（29、クラレ）は114mと飛距離を伸ばせず17位。4度目となる五輪出場の伊藤有希（31、土屋ホーム）は、119.5mで丸山に次ぐ8位、勢藤優花（28、オカモトグループ）は、115.5mで14位だった。

29人に絞られた2回目で丸山は125mのジャンプで合計257点で8位に入った。郄梨は127.5mと飛距離を伸ばしたが、合計234.5点で16位。ベテランの伊藤は117.5mで合計236.9点で14位に入った。勢藤は118.5mを飛び、合計235.2点で15位だった。

ジャンプを終えた丸山は「コンディション的には難しい状況になったかなと思うんですけど、すごく今日すごく楽しんで飛べたので自分的には満足しています」と笑顔を見せた。今大会で初採用となったラージヒルに挑んだ丸山。「ノーマルヒルに比べたらすごく緊張していた」と口にしたが、「オリンピックの独特の雰囲気の中で、自分のジャンプができたのは、今後のジャンプ人生にとって自信に繋がるオリンピックにできた」と胸を張った。

【女子ラージヒル 結果】

金 A.O.ストロン（27、ノルウェー）

銀 E.M.クバンダル（24、ノルウェー）

銅 N.プレブツ（20、スロベニア）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

8位 丸山希

14位 伊藤有希

15位 勢藤優花

16位 高梨沙羅