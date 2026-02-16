女子ラージヒルに臨んだ丸山希選手　(写真：アフロ)

◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日)

日本代表からは丸山希選手、郄梨沙羅選手、伊藤有希選手、勢藤優花選手の4人が出場しました。

1回目は途中から吹き始めた強い追い風に苦戦した日本勢。丸山選手が7位、続いて伊藤選手が8位、勢藤選手が14位、郄梨選手が17位となり、勝負の2回目に臨みました。

郄梨選手は2回目で修正し飛距離を伸ばし127.5メートルを記録。それでも合計234.5ポイントで上位勢に及ばず16位となります。勢藤選手も距離を伸ばすことができず118.5メートルを記録し、合計235.2ポイントで15位に。そして1回目8位で表彰台を目指した伊藤選手は、2回目で失速し117.5メートル。練習では好調でしたが、合計236.9ポイントで上位に絡めず、14位となりました。

7位で2回目に臨んだ丸山選手も本来の実力が発揮できず、失速し125.0メートル。合計257.0ポイントで8位で競技を終えました。

▽最終結果
1位アンナ オディーネ・ストロン(ノルウェー)　132.0メートル　合計284.8ポイント
2位アイリン マリア・クバンダル(ノルウェー)　133.5メートル　合計282.7ポイント
3位 ニカ・プレブツ(スロベニア)　127.5メートル　合計271.5ポイント
-----
8位丸山希　　 125.0メートル　合計257.0ポイント
14位伊藤有希　117.5メートル　合計236.9ポイント
15位勢藤優花　118.5メートル　合計235.2ポイント
16位郄梨沙羅　127.5メートル　 合計234.5ポイント