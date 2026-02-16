FAカップ4回戦、アーセナルとウィガン・アスレティックの試合が行われた。



ウォーミングアップ時にカラフィオーリに負傷があり、左サイドバックにルイス・スケリー、中盤インサイドにサカとエゼという変則フォーメーションでスタートしたアーセナル。



11分にはさっそく先制ゴールを手にする。エゼのスルーパスが右から斜めに走ってきたマドゥエケに通り、マドゥエケは左隅にきれいに流し込んでネットを揺らした。





19分には再びエゼのスルーパスから追加点が生まれる。今度はマルティネッリに通り、左足でゴール右隅にシュートを突き刺した。23分、マドゥエケが右サイドを突破するとサカが折り返しのボールを入れ、ジェズスが詰めたところをハントが頭に当ててしまいオウンゴール。27分にはジェズスが中央できれいに裏をとり、GKの頭上をかわすシュートでネットを揺らす。30分もたたないうちに次々とゴールを決めるアーセナルにウィガンは手も足も出ず、負傷したハントの代わりにスミスを投入して4バックにシステムを変更し、流れを変えようと試みる。35分にはこぼれ球を拾ったテイラーがシュートに持ち込むも、ケパがセーブしゴールを許さない。43分にもカウンターからラファエルがミドルシュートを見せるもののこれもケパが押さえ、アーセナルは4点のリードをもって試合を折り返す。後半、アーセナルはサカを下げてギェケレシュをピッチに入れ、ジェズスがやや中にポジションをとる形に変更。ボールを持った局面ではルイス・スケリーがMFとして振る舞うため、かなり攻撃的なシフトでゲームを進める。55分にはギェケレシュのシュートがディフレクションして右ポストを叩く。余裕のあるアーセナルはサリバに代えて若いサルモンを投入し、さらにトロサールもピッチへ。マルティネッリを右サイドに回す。ウィガンは中盤5枚、最終ライン4枚のブロックを敷いて前半のように簡単にゴールを許すことはなくなったが、長くアーセナルの攻撃を凌ぐ時間が続く。アーセナルはホワイトが負傷した様子でピッチを降り、スビメンディを投入してノアゴーを最終ラインへ。85分にはスビメンディの左からのクロスにマルティネッリが頭で合わせるが、GKティックルが好セーブを見せてゴールを許さない。しかしGKをケパからセットフォードに代える余裕も見せたアーセナルがそのまま勝利し、5回戦に駒を進めた。［スコア］アーセナル 4-0 ウィガン［得点者］アーセナルノニ・マドゥエケ（11）ガブリエウ・マルティネッリ（19）ジャック・ハント（23・OG）ガブリエウ・ジェズス（27）