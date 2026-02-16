「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場し、１４位だった。

１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。伊藤は１１９・５メートルを飛び、飛型点を含めて８位につけた。２回目は１１７メートル５０と距離が伸びなかった。得点を確認すると、中継カメラに向かって「ありがとうございました」と言葉を発した。

試合後、「４度も挑戦させていただいて、メダル取ることはできなかったが、経験とたずさわってくれた方々が、金メダル以上に大切なものと感じた。オリンピックで金メダルを取ることは達成できた。今までのオリンピックで空が一番綺麗に見えた」と涙があふれた。

ベテランが力を振り絞った。Ｗ杯では１３戦連続で二桁順位が続いている中、大一番での大ジャンプが期待されていた。高梨沙羅とともに４大会連続の大舞台。「女子のジャンプが初めて種目になった世界選手権、（ソチ）五輪から出させていただいている。４度目をかみしめながら五輪の空を飛ぶことができれば」と感慨を語っていた。

今大会から女子でもラージヒルが初採用された。１２日に行われた公式練習では、１回目にヒルサイズ（１４１メートル）に迫る１３８メートルをマークするなど好感触をつかんでいた。

両親がスキー選手で、４歳で競技を始めた。周囲の支えに感謝した伊藤は「家族も全員来ていて、うちはスキー選手、全員一度はオリンピックを目指していた。最後に家族全員でくることができて幸せでした」と実感を込めた。

◆伊藤有希（いとう・ゆき）１９９４年５月１０日、北海道上川郡下川町出身。４歳でスキーを始め、２０１１年コンチネンタルカップで国際大会初優勝。五輪は１４年ソチで７位、１８年平昌で９位、２２年北京は個人１３位、混合団体４位。Ｗ杯通算９勝。土屋ホーム所属。身長１６１センチ。