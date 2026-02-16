「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝が、五輪初採用のラージヒルに出場。メダル獲得はならなかった。

１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。丸山は１２８メートルを飛び、飛型点を含めて７位につけた。逆転を目指した２回目は１２５メートルと距離を伸ばせなかった。

試合後、「コンディションは難しい条件だったが、すごく楽しんで跳べた。自分としては満足。（トップと）１５点差くらいだったからいけるかなと思ったが…。順位を落として悔しいが、やりたいことに挑戦できたジャンプだった」と笑みを浮かべた。

８日のノーマルヒルでは銅メダルを獲得。１８年平昌五輪の高梨沙羅以来日本勢２大会ぶりのメダルとなり、今大会の日本選手団今大会メダル１号となった。さらに、日本女子のエースとして出陣した１０日の混合団体では銅メダル獲得に貢献した。

貴重な経験を積み、「ノーマルヒルはラージヒルに比べたら緊張していたが、独特な雰囲気のなかで自分のジャンプができたのは今後のジャンプ人生に生きるかな。またここから始まる４年間、もっっといい色を目指して返ってきたい」とうなずいた。

◆丸山希（まるやま・のぞみ）１９９８年６月２日、長野県出身。兄や姉の影響で小学校４年から本格的にジャンプを始めた。飯山高、明大を経て北野建設に所属。世界選手権は４度出場し、２３年大会ではラージヒル４位に入った。昨夏の国際大会、グランプリで個人総合優勝した。身長１６１センチ。