「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本勢がここまでのジャンプ競技で、初めてメダルを逃した。ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝が８位入賞。４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝は１４位、３大会連続出場の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝は１５位、４大会連続出場で、団体銅メダルメンバーの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１６位だった。

五輪初採用となった女子のラージヒル。１本目終了時点で、上位４人をノルウェー勢が占める中、丸山希（北野建設）が日本勢最上位の７位で、８位に伊藤有希（土屋ホーム）、１４位に勢藤優花（オカモトグループ）、１７位に高梨沙羅（クラレ）と続いていた。この日は風が不規則で、多くの選手が苦戦。日本勢は２本目も点数を伸ばしきれなかった。

ここまでのジャンプ日本勢は４つのメダルを獲得し、好調。女子ノーマルヒルで初出場の丸山希（２７）＝北野建設＝が銅メダル、男子では二階堂蓮（日本ビール）がノーマルヒル銅、ラージヒル銀の２つのメダルを、混合団体でも３位に入っていた。