セリエA 25/26の第25節 トリノとボローニャの試合が、2月16日02:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ザカリア・アブフラル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、シモン・ゾーム（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

トリノは後半の頭から2人が交代。ザカリア・アブフラル（FW）、チェ・アダムス（FW）に代わりバレンティノ・ラザロ（MF）、ドゥバン・サパタ（FW）がピッチに入る。

49分に試合が動く。トリノの選手によるオウンゴールによりボローニャが先制。

54分、トリノは同時に2人を交代。マッテオ・プラティ（MF）、グビダス・ギネス（MF）に代わりエミルハン・イルカン（MF）、チェザーレ・カザデイ（MF）がピッチに入る。

62分トリノが同点に追いつく。ニコラ・ブラシッチ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、70分ボローニャが逆転。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）のアシストからサンティアゴ・カストロ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボローニャが1-2で勝利した。

なお、トリノは20分にギジェルモ・マリパン（DF）、51分にグビダス・ギネス（MF）、87分にニコラ・ブラシッチ（MF）に、またボローニャは81分にシモン・ゾーム（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 04:10:33 更新