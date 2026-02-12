ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕した。きょう16日の2日目、メイン12Rは2ndドリームだ。なお1号艇で出場予定だった桐生順平（39＝埼玉）は負傷のため2日目以降欠場。当初は2号艇で出場予定だった白井英治（49＝山口）以下の枠番が繰り上がり、篠崎元志（39＝福岡）が繰り上がり出場で6号艇となる。また峰竜太（40＝佐賀）も初日12R1stドリームの3周1マークで負傷して、途中帰郷となった。

進入で動きはない。枠なり3対3。絶好の舞台で白井がアピールする。SG初優勝だった2014年のメモリアルに、昨年の当地メモリアルも制した水面。選手紹介式から「若松最高」と士気も高まっていた。足の雰囲気も問題ない。堂々と逃げて白星をつかむ。菊地は捲り、捲り差しの両面策。山口はブイ際を突いてバック勝負に出る。馬場も当然怖い。100点満点の差しができれば突き抜けまであるかもしれない。

＜1＞白井英治 仕上がりは出足型ですね。もう少し伸びを求めてペラ調整をします。スタート勘は後半は合っていました。

＜2＞馬場貴也 ペラを叩き変えた。前半よりも安心感はある感じ。ただ、いい時の体感ではない。整備士さんと相談しながらやる。

＜3＞菊地孝平 前検にあった不安はなくなった。向きが悪かったのが乗りやすくなった。少し伸び寄りだけど、しっかり乗れる延長で出足も悪くない。道中も競れる。ペラは試したい格好もあるのでやってみる。

＜4＞山口剛 展示は凄く良くて自信があったけど、本番になると瞬発力が落ちる。スタートも届かない。本体をみてみる。

＜5＞末永和也 スタートが全然届かなかった。乗りやすさだけはあるけど、重さが取れない。重さを取ると伸びで下がる。

＜6＞篠崎元志 出足はちょっとしんどいけど、めちゃくちゃ悪いわけではない。チルト3度でもらったペラを自分なりにアレンジして、今のレースは伸びも手応えがあった。