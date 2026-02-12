ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒルが15日（日本時間16日）に行われた。今大会採用された新種目で、高梨沙羅は234.5点。メダルの獲得はならなかった。涙に暮れた北京五輪から4年、混合団体で銅メダルを獲得した29歳の4度目の五輪が終わった。

1回目は114.0メートル。追い風の影響で距離が伸びず、高梨も納得いかない表情を浮かべていた。17位で迎えた2回目のジャンプではK点付近まで伸ばし、127.5メートル。手を振って観客に応えた。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで泣き崩れた。チームも4位とメダルに届かず、責任を背負い込んだ。自身のインスタグラムに真っ黒な画像とともに謝罪文を掲載した。一時は引退を考えたことも公言している。

悪夢から4年。因縁の混合団体で96.5メートル、97.0メートルをマーク。笑顔で2本を終え、日本の銅メダルに貢献した。「あの時（北京で）一緒に飛んでくれた（伊藤）有希さん、（佐藤）幸椰さんさんと取ることができなかったメダル。応援し続けてくれる有希さん、幸椰さんのおかげでここに今立たせてもらえている。沢山の方々の力があって取れたメダル」と感極まった様子で話した。

自身4度目の五輪。13位だった個人ノーマルヒルを含め、3種目を戦い抜いた。



