「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

３大会連続出場の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場。２回目は１１８・５メートルとなった。

１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。１１５・５メートルで１４位につけた。

高梨沙羅とは幼なじみ。Ｗ杯個人では自己最高４位と表彰台の経験はなかった。北京五輪後は引退して夢の看護師を目指すことを考えたが、「目標に掲げている五輪メダル獲得とＷ杯優勝を１つも達成できないまま終えるのは、中途半端になってしまう」と現役続行を決意。「４年前の五輪は諦めかけてジャンプを辞めようと思っていた。こうして４年間ジャンプする環境をつくってくれた全ての皆さまに感謝して、最大のパフォーマンスができるように」と感慨を込めた。

今季は昨年１２月のＷ杯スイス・エンゲルベルクで５位。ダークホースは大舞台で「最大のパフォーマンスができるように頑張りたい」と決意を示していた。

◆勢藤優花（せとう・ゆうか）１９９７年２月２２日、北海道上川町出身。高梨沙羅とは同郷で同学年。１６年全日本選手権では高梨を抑えて初優勝した。五輪は１８年平昌で１７位、２２年北京は１４位。Ｗ杯最高順位は５位。オカモトグループ所属。１６８センチ。