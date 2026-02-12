「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、五輪初採用のラージヒルに挑んだが、１６位に終わり、２大会ぶりとなる個人メダルはならなかった。今大会ノーマルヒルでは１３位、混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得した。３つの種目すべてでしっかりとジャンプを飛び４度目の五輪を終えた。

１回目は厳しい追い風条件の中で飛距離を伸ばせず、１１４メートルで１７位と出遅れた。２回目は１２７メートルまで飛距離を伸ばした。飛び終えた後は歓声にほほ笑んで手を振った。

１０日の混合団体では日本の銅メダル獲得に貢献。スーツの規定違反で失格となった前回北京五輪では「今後の競技は考える必要がある」と進退にも言及するほど失意のどん底だったが、帰ってきた大舞台で雪辱を果たし「人生で取ったメダルで一番うれしい」と実感を込めた。喜びのあまり、１０日の夜はメダルを首にかけたまま眠りについたという。それでも「もう気持ちは切り替え、メダルは大事に（しまった）」と語り、次の戦いに視線を向けていた。

高梨にとって４大会連続となる夢舞台となったが、今大会から女子もラージヒルが初採用された。女子ジャンパーの第一人者は「女子もようやく（競技として）パフォーマンスを認められた証拠。（メダルに）挑戦するチャンスがもう１つ増える」と感慨を込めていた。

通算６３勝を誇るＷ杯で、直近２シーズンは表彰台から遠ざかっている。昨季から課題にしている着地のテレマークは、「取り組んできたトレーニングが、つながり始めた感覚はある」と手応えを感じている。１年前には「距離を飛ぶ競技だと思っていた。やっぱり飛んでなんぼだとも思っていたし、小さいころはテレマークの練習を全くやっていなかった。それが今の唯一の後悔」と話していたが、階段を降りる際にテレマークを意識するなどの日常生活からの意識付けで向上を目指してきた。

◆高梨沙羅（たかなし・さら）１９９６年１０月８日、北海道上川町出身。８歳でスキーを始め、１１年コンチネンタルカップで史上最年少優勝を果たした。１７歳で日体大に飛び入学。五輪は１４年ソチで４位、１８年平昌で銅メダルを獲得した。２２年北京は個人戦で４位、団体戦は１回目のジャンプの後、スーツの規定違反と判定されて失格となり、チームは４位。Ｗ杯では男女通じて歴代最多の６３勝と、女子歴代最多の１１６度の表彰台。クラレ所属。１５２センチ。