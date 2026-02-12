エンゼルスの菊池雄星投手（34）が15日（日本時間16日）に今季2度目のライブBPに登板。56球を投げ打者18人に対して3安打3奪三振2四球の結果だった。

今季2度目のライブBP。正遊撃手のネトから2三振、ともに切味鋭いスライダーが低めに決まった。

菊池は「良かったと思います。前回よりも変化球もまとまっていましたし、やりたいことはできたかなと思います」と手応えを口に。

「今日も、カーブ、チェンジアップを多めに投げましたし、その中で主力メンバーも打席に立ってくれましたし、非常にバッターの反応が見れたので。あとチェンジアップ、カーブに関しても、バッターもいいフィードバックをくれた。安定してきたかなというところは感じますね」と投球を登板を振り返った。

いよいよWBCが近づいてきた菊池は「もともと13日から宮崎に行ければなという話はずっとしていたんですけど…まあ、いろんな条件とかの問題で少し遅れてしまいました。でも1日でも早く合流して、チームの雰囲気だったりとか、選手と会話をしたり、首脳陣と会話をするっていうことは大事だと思いますので、球団にも理解してもらって“調整は全部任せるから”と言ってくれたので、21日に出発することになりました」と明かした。