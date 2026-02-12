◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルを含めて、４種目で２大会連続表彰台に上ったこととなった。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となり、２ケタの大台突破へ前進した。銅メダルが決まると、待機場所でガッツボーズ。日の丸を背負って、笑顔で場内を回ると、スピードスケート大国オランダのファンからも異例の「ミホ」コールが起きた。取材では「前回の北京五輪のときより順位は１つ落ちたが、今回はそんなにうまくいくと思っていなかった中でメダルを取り切れて素直にうれしい」と充実感を漂わせた。

レース前から吉兆があった。１４日に発表されたスタートリストでは４組アウトコーススタート。滑走順や組み合わせは、世界ランクや持ちタイムによって決定。今季５００メートルでＷ杯を１戦しか滑っていない高木は早い組でのスタートとなった。

普段後ろの組で滑ることが多いが、むしろこの日は歓迎した。実は４組アウトは銀メダルを獲得した北京五輪と全く同じ。組み合わせを見た瞬間に「正直、流れは来てるなと思った。だからこそ、強い気持ちでいこうと思った」。その言葉通り１００メートルの通過は１０秒４０と全体４番。北京の時は１０秒４１で入っており、まさに前回大会の再現となった。

元々、今大会の５００メートルは補欠として登録されていた。だが、出場するかどうかを選ぶことができ、正式にエントリーし、銅メダルと結果を残した。同じく銅メダルを獲得した９日の１０００メートルから１２日間で６レースを滑ることになるため、疲労の面が懸念されていた。そんな中でも「大きなトラブルがなければ、出る思いはあった」と話し、かねて滑る意向は示していた。

最も決め手になったのは「自分の調子の上がり具合を考えたときに、パシュート（団体追い抜き）だけはで１５００メートルに行くのはリスクが高いと思った。個人種目を挟むことは目標としている１５００メートルに向けて大きな意味になると思って取り組んだ」と説明。悲願の金メダル獲得を目指す本命種目を見据えた上での決断だった。加えてスケーティングが乱れた１４日の団体追い抜きからの修正にも好感触。「昨日から今日の過程は次のパシュートにもつながる。全力でトライしに行って良かったと思えるように、残りの２種目３レースを挑みたい」と残る試合に向けて力強く意気込んだ。