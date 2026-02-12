目黒蓮のコーディネートをAIが完璧サポート！目黒蓮出演の「motorola edge 60」新CMが配信スタート
目黒蓮29歳の誕生日となる2月16日に、彼が出演する「motorola edge 60」のCM配信がスタート。CMやモトローラのAIについて語る目黒蓮のインタビュー等が到着した。
■CM撮影時にはこんなエピソードも！
2月13日に発表されたモトローラの「moto ai」搭載ハイパフォーマンススマートフォン「motorola edge 60」のCMにブランドアンバサダー・目黒蓮が出演する。
CM「パーティーで着る服」篇と題された新作CMでは、翌月の誕生日パーティーに向けて着ていく服を選んだ目黒が、そのコーディネートをmotorola edge 60に搭載された「moto ai」の「お気にいリマインダー」を使って保存。そして誕生日当日に「何を着ていくんだっけ？」と忘れてしまった目黒に、「moto ai」が瞬時にリマインドして、無事コーディネートは完成。目黒は無事に誕生日パーティーへと向かうというストーリーが描かれる。
このCMのネット配信スタートが、ちょうど目黒の誕生日である2月16日というシンクロぶりにも注目だ。
モトローラのCMはこれが5回目となった目黒蓮。現場は終始アットホームな雰囲気に包まれ、目黒は爽やかな笑顔でスタジオに登場。毎回 CM のテーマが異なるため、今回はクローゼットをテーマにしたセットを前に、初めて向き合う世界観にわくわくしながらも新鮮な気持ちで最後まで撮影を楽しんでいた様子。
クローゼットをイメージしたスタイリッシュなステージの上で撮影をスタート。四方八方に並べられたオシャレな衣装に囲まれ、目黒は撮影中も真剣な表情でコーディネートを探してしまう一幕も。
CM終盤の主役級のコーデに着替えた後に友人と電話をするシーンでは、「もしもし」というたった一言に込める表情やテンションを、笑顔でいくのか通常のトーンでいくのかまで監督と念入りに確認。細部まで丁寧に取り組むプロフェッショナルな一面を見せていたとのことだ。
■目黒蓮 インタビュー
・モトローラのCM出演は今回で5回目となりましたが、撮影のご感想と今回の見どころについて教えてください。
・motorola edge 60に触れてみていかがですか？
・カメラ性能はいかがですか？
・moto ai を使った感想を教えてください
・スマホを使う中、AIに希望や期待はありますか？
・お気にいリマインダーで 1 か月後に自分のメッセージを思い出すストーリーでしたが、タイムカプセルのように 1 年後の自分にメッセージを送れるとしたらどんなメッセージを送りたいですか？
・2月16日に29歳の誕生日を迎えますが、20代のうちでやりたいことを教えてください
・新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします
■【動画】「motorola edge 60」CM「パーティーで着る服」篇
30秒バージョン
15秒バージョン
■関連リンク
「motorola edge 60」ブランドサイト
https://moto-bu.motorola.co.jp/campaign/edge60/