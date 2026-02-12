スピードスケート女子団体追い抜きで金メダルを目指す堀川桃香（２２）＝富士急＝を後押しするスペシャルな応援グッズがミラノ入りすることが１５日、分かった。「鋼の錬金術師」「銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ」などの人気漫画の作者・荒川弘さんが描き下ろした乳牛のイラスト入りの小旗と鉢巻きがこのほど完成。五輪初観戦となる両親が会場に持参し、グッズを手に声援を送る予定だ。

イラストは荒川さんと高校時代の同級生で、現在も家族ぐるみで交流がある堀川の母・智子さん（５２）が代表決定後に依頼し、実現した。小旗は日の丸を赤、黄、ピンク、黒などカラフルで表情豊かな乳牛たちがぐるりと囲む。鉢巻きには「ＭＩＬＫ Ｐｏｗｅｒ」「ＧＯ！ ＭＯＭＯＫＡ」の文字や牛乳を持って滑走する乳牛が描かれている。智子さんは「すごくかわいいデザイン」と感謝した。

堀川は１４日の同種目１回戦で高木美帆、佐藤綾乃とこの種目では五輪初レースに臨み、隊列を最後尾で支えて２位通過に貢献した。初出場の２２年北京五輪は無観客で開催されており、１７日の準決勝から現地で初観戦予定の家族の存在は大きな励みになりそうだ。堀川の実家は北海道・大樹町にあり、乳牛約９００頭を飼育する酪農業を営んでいる。母は「“ミルクパワー”を届けます！ 桃香が夢を持ってやってきたパシュート（団体追い抜き）で金メダルを目指して頑張ってほしい」と熱いエールを送った。（林 直史）