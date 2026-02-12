モデルでタレントの細川愛倫（あいりん）が、１６日スタートの「ロキテクノ企業広告 ロキザウルス登場編」で企業ＣＭに初出演を果たした。

愛倫はＣＭでロキテクノの新企業キャラクター「ロキザウルス」と共演。親しみやすさを感じさせる内容になっている。

念願の企業ＣＭ初出演に「まさか起用していただけるとは思っていなかったので、光栄でうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びのコメント。「撮影当日は、急な雨や強風など天候が変わりやすい一日でしたが、監督やスタッフの皆さまと協力しながら、素敵な作品を作ることができたと感じています」と振り返った。

父親はプロ野球・ソフトバンクでバッテリーコーチを務める細川亨氏。２０２２年から２４年まで同社が運営する社会人硬式野球チーム「ロキテクノ富山」でバッテリーコーチを務めた縁もある。

愛倫は「ＣＭでは、ロキテクノのフィルター事業を紹介しています。ろ過技術が社会の発展にどれだけ貢献しているのか、多くの方に分かりやすく届く作品になっていればうれしいです」と願った。