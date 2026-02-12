細川愛倫、初CM出演で驚き「まさか自分が」 ロキテクノ起用理由を説明
タレントの細川愛倫が、株式会社ロキテクノの企業初CMに出演することが発表された。16日よりTVer・YouTube・X・Instagramなどのデジタル広告を中心に配信され、4月下旬からは一部地域においてテレビCM、屋外ビジョン、映画館広告へ展開される。
【動画】JK姿で可愛い！公開された細川愛倫の初CM映像
初CM出演となる細川愛倫と、ロキテクノさんの新企業キャラクター「ロキザウルス」との共演。親しみやすさと信頼感を両立させつつ個性的な表現により、幅広い層へロキテクノさんの存在を印象づける構成となっている。
起用理由についてロキテクノは「細川愛倫さんのお父様である細川亨氏には、2024年まで弊社が運営する社会人硬式野球チーム「ロキテクノ富山」にてバッテリーコーチとして多大なるご尽力をいただいておりました。そのようなご縁を背景に、今回のCM出演をご快諾いただきましたことを大変光栄に存じます」と説明。
「本CMは、主にリクルート活動の一環として、高校生〜30代前半の若年層に向けた企業認知の向上を目的としております。現役大学生である細川愛倫さんは、まさに弊社がメッセージを届けたい世代と近い立場にあり、同世代からの共感や親近感を喚起できる存在です。等身大の視点で弊社の魅力を伝えていただくことで、より多くの若い世代の皆さまにロキテクノを身近に感じていただけるものと期待しております」と伝えた。
■細川愛倫コメント
この度、初めて企業CMに出演させていただきました。まさか自分がCMに起用していただけるとは思っていなかったので、とても光栄で、嬉しい気持ちでいっぱいです。撮影当日は、急な雨や強風など天候が変わりやすい一日でしたが、監督やスタッフの皆さまと協力しながら、素敵な作品をつくることができたと感じています。
また、撮影中にはロキテクノの伊東伸会長にも現場にお越しいただき、お話や写真撮影など貴重な時間を過ごさせていただきました。今回のCMでは、ロキテクノのフィルター事業を「ロキザウルス」とともにご紹介しています。ろ過技術が社会の発展にどれだけ貢献しているのか、多くの方に分かりやすく届く作品になっていれば嬉しいです。
【動画】JK姿で可愛い！公開された細川愛倫の初CM映像
初CM出演となる細川愛倫と、ロキテクノさんの新企業キャラクター「ロキザウルス」との共演。親しみやすさと信頼感を両立させつつ個性的な表現により、幅広い層へロキテクノさんの存在を印象づける構成となっている。
「本CMは、主にリクルート活動の一環として、高校生〜30代前半の若年層に向けた企業認知の向上を目的としております。現役大学生である細川愛倫さんは、まさに弊社がメッセージを届けたい世代と近い立場にあり、同世代からの共感や親近感を喚起できる存在です。等身大の視点で弊社の魅力を伝えていただくことで、より多くの若い世代の皆さまにロキテクノを身近に感じていただけるものと期待しております」と伝えた。
■細川愛倫コメント
この度、初めて企業CMに出演させていただきました。まさか自分がCMに起用していただけるとは思っていなかったので、とても光栄で、嬉しい気持ちでいっぱいです。撮影当日は、急な雨や強風など天候が変わりやすい一日でしたが、監督やスタッフの皆さまと協力しながら、素敵な作品をつくることができたと感じています。
また、撮影中にはロキテクノの伊東伸会長にも現場にお越しいただき、お話や写真撮影など貴重な時間を過ごさせていただきました。今回のCMでは、ロキテクノのフィルター事業を「ロキザウルス」とともにご紹介しています。ろ過技術が社会の発展にどれだけ貢献しているのか、多くの方に分かりやすく届く作品になっていれば嬉しいです。