目黒蓮、20代最後の年は後悔のないように「ビビらずに飛び込んでいければいいな」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、16日から公開されるモトローラ・モビリティ・ジャパン「moto ai」搭載ハイパフォーマンススマートフォン「motorola edge 60」の新CM「パーティーで着る服」篇（15秒・30秒）に出演する。
【CMカット】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
シリーズ5作目となる「パーティーで着る服」篇は、翌月の誕生日パーティーに向けて着ていく服を選ぶ目黒が、選んだ服を「moto ai」の「お気に入りリマインダー」を使って保存。誕生日当日に「何を着ていくんだっけ？」と忘れてしまう目黒に「moto ai」が瞬時にリマインドし、無事コーディネートが完成する。目黒は誕生日パーティーへと向かう。
すっかり目黒の相棒として定着したmotorolaのスマートフォンによって、目黒のプライベートが垣間見られるかのようなストーリーで、目黒の「欲しい」をモトローラが叶える様子を描いている。
また、真剣に服を選ぶ目黒、ソファでくつろぐ目黒、おしゃれに決めてパーティーへ向かう目黒といった、さまざまな目黒を楽しむことができる。誕生日に着ていく服を決めてから当日までの時間の流れを、床面LEDに映し出されたカレンダーが徐々にオレンジ色に染まっていく演出で可視化し、スタイリッシュでネオン感のある表現も楽しむことができる。
5回目の撮影となった今回も、現場は終始アットホームな雰囲気に包まれ、目黒はさわやかな笑顔でスタジオに登場。毎回CMのテーマが異なるため、今回はクローゼットをテーマにしたセットを前に、初めて向き合う世界観にわくわくしながらも新鮮な気持ちで最後まで撮影を満喫した。
クローゼットをイメージしたスタイリッシュなステージの上での撮影では、四方八方に並べられたおしゃれな衣装に囲まれ、目黒は撮影中も真剣な表情でコーディネートを探してしまう一幕も。衣装選びそのものを楽しむ姿が垣間見えた。終盤の主役級のコーデに着替えた後に、友人と電話をするシーンでは、「もしもし」というたった一言に込める表情やテンションを、笑顔でいくのか通常のトーンでいくのかまで監督と念入りに確認。細部まで丁寧に取り組むプロフェッショナルな一面が印象的だった。
■目黒蓮インタビューコメント
――motorolaのCM出演は今回で5回目となりましたが、撮影のご感想と今回の見どころについて教えてください。
5回目となりますが、自分としては新鮮な気持ちで毎回撮影ができていると思います。今回は服のコーディネートがテーマになっていて「moto ai」が助けてくれるストーリーになりますが、この前も着たから今回どうしようかなとか、迷われる方もすごく共感してくれるようなCMの中身になっていますし、まさに「moto ai」の魅力が詰まっている映像になったかなと思っています。
――「motorola edge 60」に触れてみていかがですか？
機体のデザインがとてもスタイリッシュでかわいいですし、カーブディスプレイの部分が持ちやすい点など、ぜひ皆さんにも実際に見て体感してほしいなと思います。
――カメラ性能はいかがですか？
カメラ性能は、ずっと良いです（笑）。（カメラ性能について）毎回、話させていただいているんですけど、ずっと良いので安心してください（笑）。
――moto aiを使った感想を教えてください。
「moto ai」も常に進化していると思っています。今回の「お気に入りリマインダー」ですと、メモした内容を簡単にすぐ引き出したり見つけられたりとか、「やべ！どこだっけ」となってしまう時にも助けてくれるので、やっぱり常にモトローラの進化を自分も感じているなと思っています。
――スマホを使う中でAIに希望や期待はありますか？
進化していくスピードがとても速いと思いますけど、それでもAI初心者の方も置いていかずに、進化していってもらえたらうれしいです。助かります（笑）。
――お気に入りリマインダーで1ヶ月後に自分のメッセージを思い出すストーリーでしたが、タイムカプセルのように1年後の自分にメッセージを送れるとしたらどんなメッセージを送りたいですか？
1年後にどんな自分になれているかは全然わからないですけど、でも変わらず勝負してますか？っていう…すべてのことに自分である意味を残して勝負し続けられている自分でいられていたらいいなと思います。
――2月16日に29歳の誕生日を迎えますが、20代のうちでやりたいことを教えてください。
20代の終わりが見えてきたので、あの時こういうことをしておけばよかったなという悔いが残らないように、色んなことにビビらずに飛び込んでいければいいなと思います。やりたいことは、仕事はもちろんたくさんありますし、プライベートだと自然なアクティビティなど…色んなことにトライしていきたいなと思っています。
――――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
さらに進化した「moto ai」で、僕の服選びを「お気に入りリマインダー」が手伝ってくれています。買いたいものや行きたい場所、気に入ったワイン・料理など覚えておいてもらえるので、皆さんにもとても役に立つAI機能だと思います。ぜひ実際にモトローラの製品を手に取って楽しんでいただけたらうれしいと思います。
