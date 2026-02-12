「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝は五輪初採用のラージヒルで１回目、１２８メートル。上位４人をノルウェー勢が占める中、７位につけた。日本勢は８位に伊藤、１４位で勢藤、１７位で高梨となった。

８日のノーマルヒルでは銅メダルを獲得。１８年平昌五輪の高梨沙羅以来日本勢２大会ぶりのメダルとなり、今大会の日本選手団今大会メダル１号となった。さらに、日本女子のエースとして出陣した１０日の混合団体では銅メダル獲得に貢献した。

今大会から女子もラージヒルが初採用された。「五輪で金メダルを取りたいのが一番大きな目標。みなさんがオリンピックに向けて意識してくれているので、楽しみ感は上がってきている」と意欲を示していた。

◆丸山希（まるやま・のぞみ）１９９８年６月２日、長野県出身。兄や姉の影響で小学校４年から本格的にジャンプを始めた。飯山高、明大を経て北野建設に所属。世界選手権は４度出場し、２３年大会ではラージヒル４位に入った。昨夏の国際大会、グランプリで個人総合優勝した。身長１６１センチ。