◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子500メートルが行われ、4組に登場した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出し、1000メートルの銅メダルに続き銅メダルを獲得した。本命ではない500メートルで22年北京五輪の銀メダルに続き2大会連続、今大会2つ目のメダルを獲得。夏冬通じ日本最多メダル数を「9」に更新した。金メダルを狙う団体追い抜き、大本命の1500メートルへさらに弾みをつけた。

これまで五輪でメダル8個。観客は高木が4組のスタートにつくと、早すぎる登場にどよめいた。

だが、高木はその「4組」しかもアウトレーンという巡り合わせに「流れが来ていると思った」と感じていた。銀メダルを獲得した北京と全く同じ。「強い気持ちで行こうと思った」。結果は自己ベストに迫るタイムで暫定1位。最終組を前に2位。微妙な状況だったが、11組待って銅メダルが決まった。

ミラノ五輪での目標は、1500メートルで金メダルを獲得すること。ギリギリまで出場を迷った中で下した決断は間違いじゃなかった。「昨日から今日の過程はパシュートにもつながる。全力でトライしに行って良かったと思えるように、残りの2種目3レースを挑みに行きたい」。高木のミラノでの戦いは、まだ終わっていない。