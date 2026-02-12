ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ）（ヒルサイズ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）の１回目が行われ、ノーマルヒル（ＮＨ）と混合団体で銅メダル獲得した丸山希（２７）（北野建設）が１２８メートルを飛び１２５・６点の７位で、上位３０人による２回目に進んだ。

（デジタル編集部）

伊藤有希（３１）（土屋ホーム）は１１９メートル５０を飛び１２２点で８位、勢藤優花（２８）（オカモトグループ）は１１５メートル５０を飛び、１１６・１点で１４位、混合団体「銅」の高梨沙羅（２９）（クラレ）は１１４メートルにとどまり１１４・１点で１７位だった。ノルウェー勢が現在、１〜４位を占めている。金メダルの最有力候補のニカ・プレブツ（スロベニア）は５位。

日本のジャンプ陣は男女のノーマルヒル（ＮＨ）、混合団体でそれぞれ銅メダル、そして１４日の男子ＬＨでは二階堂蓮（２４）（日本ビール）が銀メダルを獲得しメダルが途切れずに来ている。新種目となる女子ＬＨでも表彰台に立てば、日本選手団の今大会のメダルは１８個となり、前回北京大会で記録した冬季オリンピックの１大会あたりの最多メダル数に並ぶことになる。

日本時間１６日午前２時４５分から始まった１回目には４７選手が出場。上位３０人が２回目に進み、１回目との合計得点で順位が決まる。注目は昨年３月にノルウェーで行われた世界選手権でＮＨとＬＨの個人２冠を達成、今季もＷ杯で１３勝を挙げ総合首位のプレブツ。丸山も今季Ｗ杯で６勝するなど台頭、プレブツのライバルとして総合２位につけている。２人は７日のＮＨで銀、銅となり、アンナオディネ・ストロム（２７）（ノルウェー）が金メダルを獲得したが、より飛距離が出るＬＨで輝くのは誰か。

（１回目）

日本勢トップを切って全体３２番目で登場した伊藤は１１９メートル５０を飛び、飛型点は５０点。暫定３位につけた。

勢藤が３４番目。１１５メートル５０を飛び、飛型点は４８点。

高梨が３９番目に登場。うまく風に乗れずに落ちてしまい、１１４メートルは日本勢の中では最も短かった。飛型点は４７点

丸山が４６番目に登場。１２８メートル飛び、飛型点は５１点。

トップはイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）。