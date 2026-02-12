◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル 1回目(大会10日目/現地15日)

日本代表からは丸山希選手、郄梨沙羅選手、伊藤有希選手、勢藤優花選手の4人が出場しました。

1回目のジャンプ、日本勢で最初に飛んだのは伊藤選手。高い飛び出しをみせますが追い風強く距離伸びず119.5メートルを記録し122.0ポイントで8位につけました。

その後も、強い追い風に選手たちは苦戦。軒並み距離が伸びないなか、勢藤選手は115.5メートル、116.1ポイントで14位。郄梨選手も高い飛び出しを見せますが失速。飛距離は114.0メートル、114.1ポイントで17位。着地後には首を横に振る姿もありました。

またノーマルヒルで銅メダルの丸山選手は128.0メートル、125.6ポイントで7位。金メダル候補のニカ・プレブツ選手も飛距離伸びず128.0メートル、128.3ポイントで5位となりました。

1位から4位まではノルウェー勢が独占。日本勢4選手は勝負の2回目へ進みます。