ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。１７球を投げ、最速は９８．６マイル（約１５８．７キロ）を記録。左安打、空三振、遊ゴロだった。

メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム事情もあって中継ぎでメジャーに復帰すると、ポストシーズンでは抑えを託されるなど、大車輪の活躍を見せて、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

ＷＢＣには出場せず、再び先発ローテに食い込むべく、アピールする立場でもある右腕。キャンプ初日だった前日１３日（同１４日）にはブルペン入り。１５球を投げた。ロバーツ監督は「健康だし、非常にいい球を投げている。毎日良くなっていけばいい」と期待を込め、昨季途中から投げているツーシームやカットボールの向上も願って「とても楽しみにしている」と心を躍らせていた。この日の練習前にも「朗希のブルペンもよかったと思う」と太鼓判を押していた。