リーグ・アン 25/26の第22節 メッスとオセールの試合が、2月16日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ジェシー・デマンゲ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはセク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ロマン・フェーブル（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。メッスの選手によるオウンゴールによりオセールが先制。

ここで前半が終了。0-1とオセールがリードしてハーフタイムを迎えた。

メッスは後半の頭から選手交代。ジェシー・デマンゲ（MF）からアルファ・トゥーレ（MF）に交代した。

62分、メッスは同時に2人を交代。フォデ・バロトゥーレ（DF）、コフィ・クアオ（DF）に代わりリュカ・ミシャル（FW）、マキシム・コリン（DF）がピッチに入る。

70分、メッスが選手交代を行う。ゴティエ・ハイン（FW）からギオルギ・クビリタイア（FW）に交代した。

72分、オセールは同時に2人を交代。ロマン・フェーブル（MF）、セク・マーラ（FW）に代わりラッソ・クリバリ（MF）、ジョズエ・カジミール（FW）がピッチに入る。

76分オセールに貴重な追加点が入る。ナウイル・アハマダ（MF）のアシストからラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

81分、オセールは同時に2人を交代。ナウイル・アハマダ（MF）、ラミーヌ・シー（MF）に代わりアッサン・ディウス（MF）、マービン・セナヤ（DF）がピッチに入る。

82分、メッスが選手交代を行う。ギオルギ・アブアシビリ（MF）からMbala Nathan（FW）に交代した。

後半終了間際の89分オセールが追加点。ラシヌ・シナヨコ（FW）のアシストからケビン・ダノワ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

90分、オセールが選手交代を行う。ケビン・ダノワ（MF）からイバン・ザジ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分、メッスのアルファ・トゥーレ（MF）のアシストからMbala Nathan（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、オセールが1-3で勝利した。

なお、メッスは6分にコフィ・クアオ（DF）、65分にリュカ・ミシャル（FW）に、またオセールは78分にジョズエ・カジミール（FW）、85分にアッサン・ディウス（MF）、90+1分にラシヌ・シナヨコ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 03:20:41 更新