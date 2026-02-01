ブンデスリーガ 25/26の第22節 ライプチヒとウォルフスブルクの試合が、2月16日01:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクは塩貝 健人（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ねた。

29分、ライプチヒが選手交代を行う。ペーテル・グラーチ（GK）からマールテン・ファンデフート（GK）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

52分に試合が動く。ウォルフスブルクのモハメド・アムーラ（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

60分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。塩貝 健人（FW）からマティアス・スバンベリ（MF）に交代した。

62分、ライプチヒは同時に2人を交代。ベンヤミン・ヘンリヒス（DF）、コンラッド・ハーダー（FW）に代わりリドル・バク（MF）、ロムロ（FW）がピッチに入る。

70分ライプチヒが同点に追いつく。ヤン・ディオマンデ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、78分ウォルフスブルクが逆転。マティアス・スバンベリ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

82分、ライプチヒは同時に2人を交代。アントニオ・ヌサ（FW）、ニコラス・サイバルト（MF）に代わりヨハン・バカヨコ（FW）、カステッロ・ルケバ（DF）がピッチに入る。

84分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ロブロ・マイエル（MF）、モハメド・アムーラ（FW）に代わりジェナン・ペイチノビッチ（FW）、コンスタンティノス・クリエラキス（DF）がピッチに入る。なお、モハメド・アムーラ（FW）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の88分ライプチヒのブラジャン・グルーダ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もウォルフスブルクの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は先発し60分までプレーした。

2026-02-16 03:30:20 更新