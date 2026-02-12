◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルを含めて、４種目で２大会連続表彰台。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となり、２ケタの大台突破へ前進した。銅メダルが決まると、待機場所でガッツボーズ。日の丸を背負って、笑顔で場内を回ると、オランダのファンからも異例の「ミホ」コールが起きた。

ヨハン・デビット・コーチは「『おめでとう』と言った。「すばらしかった。世界中に五輪でメダルを獲りたいと願う人が大勢いる。彼女はすでに９個持っている。どのメダルにも非常に大きな価値があるので、私たちはすべてのメダルを心から喜んでいる。彼女は今でも私を驚かせてくれる」とたたえた。

１１日に行われた男子１０００メートルでは、ユップ・ベンネマルス（オランダ）がラスト１周で優先権のあるアウトからインに入る際に廉子文（中国）が進路を譲らずに接触。場内から大ブーイングが起きた。この日は温かな「ミホ」コールに包まれた。「それは聞こえていなかったが、もちろん非常に嬉しい。１０００メートルの時は時は観衆はあまり喜んでおらず、ブーイングや指笛が鳴っていた。あれは良くなかったので、今回はポジティブな反応で良かった」と口にした。