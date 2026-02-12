◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子500メートルが行われ、4組に登場した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出し、1000メートルの銅メダルに続き銅メダルを獲得した。本命ではない500メートルで22年北京五輪の銀メダルに続き2大会連続、今大会2つ目のメダルを獲得。夏冬通じ日本最多メダル数を「9」に更新した。金メダルを狙う団体追い抜き、大本命の1500メートルへさらに弾みをつけた。

元々500メートルは出場3枠で今季ランキングでは吉田雪乃（23＝寿広）、山田梨央（28＝直富商事）、稲川くるみ（26＝光文堂インターナショナル）の順で、優先権は高木にあるものの、立場上はリザーブだった。その本命ではない500メートルで銅メダルを獲得。表彰台は1000メートルと同じメンバーが並んだ。

高木は最終的に出場を決めたことについて「大きなトラブルなければ出る思いはあった。ギリギリまで考えた。調子の上がり具合を考えた時にパシュートだけで1500に行くのはある意味でリスクが高い。個人種目を挟むのは、1500メートルに向けて大きな意味になると思った」と李雄を告白。「結果的に昨日から今日の過程はパシュートにもつながる。全力でトライしに行って良かったと思えるように、残りの2種目3レースを挑みに行きたい」と金メダルへの強い決意を語った。

ミラノ五輪での目標は、1500メートルで金メダルを獲得すること。そう公言し続けてきた高木の戦いは、まだ終わっていない。