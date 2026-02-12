◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 男子デュアルモーグル（2026年2月15日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

堀島がよちよち歩きすると同時に板を履かせ、この世界へといざなった父・行訓さんと母・則子さん。コロナ下だった前回北京五輪に続いて日本国内から愛息を見守り、メダル獲得の瞬間を喜んだ。

行訓さんは堀島にとっての“初代コーチ”と言っていい。少年時代に直接指導し、大きくなった後も試合や練習方法の助言、心構えを伝えた。22年北京五輪、堀島は銅メダルを獲得。その直後「イタリアに向けて」とのタイトルを付けたライングループを作成した。最初は本人、両親と堀島の姉・有紗さんを含む4人がメンバーで、同年11月に結婚すると妻・輝紗良さんもメンバーに加わった。

昨シーズン、そのグループから突然、堀島が抜けた。「この人（行訓さん）の励みだった」（則子さん）と寂しさはあったものの、その後の25年3月に世界選手権を8年ぶりに制覇。五輪シーズン開幕前に会った際には、「もうお父さんの力がなくても成績を残せたから、このままでいくよ」と告げられたという。名実ともに親離れした愛息に、行訓さんは「彼は信念を貫いた」と理解を寄せる。

今はオスロで暮らす堀島と、会えるのは年に数回。それでも巣立った子を思う親の気持ちは変わらない。行訓さんと則子さんの思いも乗せて、イタリアの地で輝いた。