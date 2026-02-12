スピードスケート女子500メートル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、吉田雪乃（寿広）は37秒98の13位。悔し涙を流したが、会場の日本応援団に感謝する姿に、反響が広がった。

吉田は仕切り直しとなったスタートでスピードに乗り切ることができず、メダルに遠く及ばない13位。ゴール後は悔し涙を流した。

競技が全て終わると、涙が乾かないまま場内を歩きながら、日本の応援団に何度も頭を下げた。

吉田の人柄を示すシーンは中継にも映り、X上でも反響が広がった。

「吉田雪乃選手、会場を回ってスタンドの日本応援団全てに感謝してる。こんな選手は他の国にいないよ。この謙虚さは日本人の誇り」

「泣いててもリンクを周って会釈していて偉い」

「泣きながらも場内を一周して挨拶していく吉田雪乃選手」

「悔し涙で目をうるわせつつも応援の日本人観客などに挨拶しまわってるのいい子すぎる」

「吉田さん真面目な人だ 悔しさ抑えて会場グルッと応援してくれた人にお礼して回ってる こんな人初めて見たな」

「吉田雪乃選手の涙にもらい泣き」

他の日本勢は高木美帆が37秒27で銅メダルを獲得。山田梨央は37秒78の9位だった。



