◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、五輪初出場の吉田雪乃（23＝寿広）が本命種目で13位と本来の力を出し切れず涙を流した。

今季は同種目で1度しかワールドカップで滑っていない高木美帆が4組で自己ベストに迫るタイムを叩き出し、自身の14組がスタートする前の段階で2位。今季の500メートルで日本を引っ張って来た山田にも大きな期待が寄せられたが、スタートから伸びていかず。最後までもがき苦しみ、タイムは37秒98。思い描いた姿とは程遠い結果にレース直後はぼう然。そして、コーチや関係者に迎えられると悔しさがこみ上げ涙を流した。

盛岡工高からスケート一本に絞り、才能が一気に開花した。6時の朝練習から夜遅くまでの練習をこなし、荒削りな滑りは改善。高2時のユース五輪で銅メダルを獲得した。そもそもが自分の意思で始めた競技ではなく「スケートが嫌い」と言い続けてきたが、もっと強くなりたい気持ちも芽生えた。

「地元で頑張りたい」。大学や実業団の誘いもあったが、盛岡の企業である寿広に就職。今では男子500メートル06年トリノ五輪4位の及川佑コーチの指導もあり、世界と互角に渡り合えるスピードと技術を手に入れた。

以前よりも重圧を感じることが多く「毎年どんどん嫌いになっている。びっくりするほど。凄く今嫌い」と苦笑いで言う。ただ、思い詰めることはない。「スケートが好きになることは、たぶんない。皆さんに恩返しができたらもうスケートはいいかなくらいの気持ちで臨んでいる」と独自のマインドセットで準備を進めてきた。

特別視し過ぎずに挑んだ五輪だったが、1000メートルに続き500メートルも力を出し切れず涙した。まだ、23歳。ミラノでの悔しいさが4年後の糧となる。