ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子５００メートルは１５日（日本時間１６日）に行われ、２０２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、３７秒２７で銅メダルを獲得した。

１０００メートルの銅に続く今大会２個目のメダル。表彰台が決まると、ガッツポーズを決めた。高木は「前回の北京五輪より順位は一つ落ちたが、今回は簡単にうまくいくとは思っていなかった中で、メダルを取れたことは素直にうれしい」と喜びを語った。

レースについては「スタート、１０秒３で入る気持ちで飛び出していった。同走の選手もすごく早くて遅いのかなという錯覚を覚えていたけど、たぶん１００メートルはベストになるのかな。そこはよかった点だった。ただ、反省はその後、伸びきれてなかったところ。修正しないといけない」と振り返った。

１０００メートルの銅メダルとの違いには「種目に差があるわけではないが、やってきた本数が違うので、１０００メートルの銅メダルは悔しい気持ちがあったが、５００メートルの銅メダルはまた違う思いはある」と笑みを浮かべた。

今後はともに金メダル候補の団体追い抜き、１５００メートルが控える。高木は「ひとしきり喜んだので、ここからは自分たちのレースをどうしていくか、いったん落ち着いて向き合っていきたい」と表情を引き締めた。